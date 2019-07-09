В Индии семья пыталась принести в жертву девочку, чтобы снять проклятье

В Индии школьный учитель и его семья пытались принести в жертву трехлетнюю девочку, чтобы «снять проклятие, павшее на их семью».

Об этом сообщает сайт телеканала NDTV.

Жители села Ганакпара заметили странную активность - от одного из сельских домов шел дым. Подойдя ближе они увидели людей, которые раздеваясь пели молитвы и собирались поставить на алтарь маленькую девочку.

Отмечается, что у алтаря также находился жрец с мечом в руках, который намеревался отрубить девочке голову. Местные жители, увидев это, попытались помешать убийству девочки. Однако жрец стал угрожать им мачете и топором.

Как передает телеканал, сельчане вызвали полицию. Участники церемонии жертвоприношения были не рады полиции, они попытались забросать их камнями, а потом и вовсе начали поджигать все вокруг.

Полиция сделала несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы взять ситуацию под контроль. Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека - школьный учитель и его сын.

Выяснилось, что три года назад в семье учителя произошло несчастье: его дочь совершила самоубийство. Местные жители сообщили полиции, что после этого в их дом стал часто наведываться некий жрец.

Девочка, которую собиралось принести в жертву семейство, являлась внучкой этого учителя.

Все причастные члены семьи и жрец задержаны, идет расследование.