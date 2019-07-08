Читатель спрашивает: Может ли совершивший прелюбодеяние мужчина жениться на целомудренной девушке?

Прелюбодеяние считается одним из больших грехов. Совершивший подобное должен покаяться перед Аллахом. Покаявшийся человек может создать нормальную семью и жениться на целомудренной девушке. При этом, нет надобности рассказывать о своих прошлых прегрешениях и в чем-то признаваться. Некоторые ошибочно трактуют второй аят суры «Нур», предполагая, что прелюбодей имеет право создавать семью лишь с прелюбодейкой, ему запрещается жениться на целомудренной девушке. Хотя в Коране подразумеваются не те, кто, совершив прелюбодеяние, покаялся, а те, кто погряз в этом грехе, не кается, прославился в обществе именно такой особенностью. Женитьба таких мужчин на целомудренных девушках, или же замужество подобных женщин за приличных мужчин запрещено.