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В Масаллы автобус попал в ДТП: восемь погибших

В Масаллы произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

Mикроавтобус марки Mercedes Vito врезался в двигавшийся в том же направлении грузовой автомобиль КамАЗ.

В Минздраве Азербайджана сообщили, что в результате аварии погибли восемь человек, две женщины получили телесные повреждения. Сообщается, что обе пострадавшие чувствуют себя хорошо.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились члены одной семьи, которая направлялась на свадьбу в Лерик из Баку.

Водитель грузовика Эльвин Зейналов 1988 года рождения избежал травм.


Опубликовано:9 Июль, 2019  11:25, ]]>Печать]]>
 
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