Хуситы разбомбили аэропорт и электростанцию в Саудовской Аравии

Хуситы и поддерживающая их армия Йемена обстреляли в Саудовской Аравии аэропорт Абха, а также электространцию в регионе Тихама.

Об этом заявил представитель штаба Вооруженных Сил Йемена, размещенного в Сане, бригадный генерал Яхья Сари.

Сообщается, что беспилотники "Гасиф-К-2" Воздушных Сил армии Йемена и "Народных комитетов" разбомбили аэропорт города Абха. В результате атаки в аэропорту приостановлены полеты.

Отмечается, что в качестве ответных мер на агрессию Саудовской Аравии, также были нанесены удары по электростанции в Тихаме.