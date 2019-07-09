Новая волна арестов военных в Турции

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции террористической организации фетхуллахистов (FETÖ), сообщает Anadolu.

В настоящее время силовики проводят операцию по их задержанию.

Согласно источнику, среди подозреваемых числятся высокопоставленные военные, в том числе один полковник, два подполковника, пять майоров, семь капитанов, сто старших лейтенантов, восемнадцать лейтенантов.

Напомним, что после неудачной попытки военного переворота 2016 года в Турции начались масштабные чистки в рядах вооруженных сил страны. Были выявлены и арестованы тысячи военнослужащих, связанных с террористической организацией FETÖ. По разным подсчетам число арестованных сторонников FETÖ приближается к 50 тысячам. Еще сотни тысяч лишились работы.