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Помпео: Всевышний обрадовался передаче Голланских высот Израилю

Мы с уважение отнеслись к тому, что Израиль объявил  о решении признать в качестве своей территории Голланские высоты, и подтвердили это. В этот момент Бог улыбнулся. Когда было сделано заявление по Голланам, я был вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Мы с ним ужинали по-семейному. Это было замечательно.

Oб этом говорится на официальном сайте госсекретаря США Майка Помпео.

Майк Помпео в ходе прошедшей в США годовой конференции "Христиане вместе с Израилем" пояснил основополагающие принципы и основную позицию страны в отношении Израиля.

Основную часть выступления Помпео посвятил вопросу санкций, введенных в отношении Ирана, подчеркнув, что США привержены обеспечению безопасности Израиля и его народа.

Майк Помпео, отметив, что на протяжение истории шахи Ирана, а теперь и нынешнее правительство Исламской республики являлись врагом израильтян. Он также отметил, что "оккупированные" Сирией Голланские высоты "по праву" переданы Израилю.

И данный факт очень "обрадовал" Всевышнего.

Отметим, что и ранее, Помпео, сообщая о политике, проводимой США на Ближнем Востоке, заявлял, что это делается "по божьему повелению".

Помпо, прокомменировав признание Кудса в качестве столицы Израиля, заявил, что Всевышний послал Трампа защитить Израиль и его народ от Ирана, как в свое время Всевышний это сделал, послав Эсфирь.


Опубликовано:9 Июль, 2019  16:03, ]]>Печать]]>
 
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