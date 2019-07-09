Читатель спрашивает: Можно ли играть в ради развлечения, без ставок?

Ислам относится к некоторым деяниям осень серьезно и принципиально. Использование средств для азартных игр – одно из таких деяний. Азартные игры считаются в Исламе настолько греховными, что грех даже любое использование средств для этого. Запрещено использовать любые предметы, которые в народе слывут атрибутами азартных игр. В наши дни карты имеют именно такую репутацию и можно сказать, что для других целей не используются. Поэтому харам играть в карты, как на деньги, так и ради развлечения. Нежелательно их покупать, продавать, хранить дома, передавать другому для пользования.