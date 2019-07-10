В Сирии семь детей подорвались на мине

В Сирии семеро детей погибли в результате взрыва мины.

Трагедия произошла в поселке Деблан сирийской провинции Дейр-эз-Зор во время сельскохозяйственных работ, сообщает REN TV.

Подростки подорвались на мине, которую установили террористы.

Также несколько человек были госпитализированы с ранениями, полученными при взрыве. Об их состоянии информации нет.

Сообщается, что боевики, действовавшие на сирийской территории, оставили после себя множество фугасов, что было сделано для того, чтобы помешать мирным жителям налаживать жизнь в аграрных районах страны.