Премьер Израиля пригрозил Ирану F-35

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану вновь приобретенными у США многофункциональными истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35 Lightning II.

Как передает İslam.az со ссылкой на израильские СМИ, премьер Израиля минувшим днем посетил один из шатабов воздушных ВС.

Биньямин Нетаньяху, указав на стоящие перед ним F-35, выразил угрозы в адрес Ирана.

Он также заявил о возможности нанесения ударов по всему Ближнему Востоку, в том числе по Ирану и Сирии.

"Иран должен понять, что эти самолеты могут обстрелять любую территорию Ближнего Востока. Страны, намеревающиеся уничтожить Израиль, испытают силу нашей страны", - заявил премьер.

Отметим, что данный тип самолетов на всем Ближнем Востоке имеется на вооружении только у Израиля. США отказали Турции в приобретении F-35.