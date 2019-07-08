К нам обращаются по любому поводу, связанному с религией - ГКПРО

Выделение мест для могил и другие вопросы не входят в полномочия Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными организациями.

Как передает Islam.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявил журналистам председатель госкомитета Мубариз Гурбанлы.

По его словам, по этому вопросу есть официальное постановление Кабинета министров:

«Согласно утвержденному Кабинетом министров «Порядку закладки и управления кладбищами», в полномочия Госкомитета по работе с религиозными организациями входит ведение реестра кладбищ. Другие полномочия возложены на местные муниципалитеты.

Органы местного самоуправления отвечают за кладбища, а также управляют ими. В том числе в их полномочия входят выделение места для захоронения умерших и другие вопросы».

М.Гурбанлы добавил, что представители некоторых СМИ адресуют вопросы по кладбищам комитету:

«Согласно документу Кабмина, эти вопросы не входят в полномочия комитета. В целом в наш комитет обращаются по любому поводу, связанному с религией. Это неправильно. Кладбища находятся под контролем местных муниципалитетов и должны управляться не из единого центра, а на местах. Я думаю, что это логично.

Мы же только ведем реестр. Однако, учитывая обращения граждан к нам, мы можем направить эти обращения в соответствующие муниципалитеты и структуры».