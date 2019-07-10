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В авиаударе в Сирии пострадал муфтий Джебхет-Ан-Нусры

В результате воздушного обстрела получил ранения саудовский муфтий Абдулла Мухаиси, который является членом террористической организации Джебхет-Ан-Нусра, ранее являвшейся сирийским крылом Аль-Каиды.

Oб этом на странице в Telegram написал сам муфтий.

Муфтий написал на странице, что в результате авиаударов сирийской армии он потерял нескольких товарищей, в том числе Аби-Усейди.

Напомним, что муфтий, ранее подвергшийся нападению в районе Сурагиб, сумел спасти свою жизнь.

Отметим, что Абдулла Мухаиси является одним из активных командиров, призывавших молодежь в арабских странах к джихаду в Сирии.


Опубликовано:10 Июль, 2019  15:21, ]]>Печать]]>
 
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