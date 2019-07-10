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Ирак ищет альтернативу Ормузскому проливу для судоходства

События, разворачивающиеся в Ормузском проливе, вызывают у нас беспокойство. Напряженность наносит ущерб нашей экономике. Если будет прекращено судоходство нефтяных танкеров в Ормузском проливе, мы будет искать альтернативные пути.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом заявил премьер-министр Ирака Адил Абдул-Мехди.

Отвечая на вопрос, касающийся простаивания нефтяного судна BP, вышедшего из Басры, премьер заявил, что Ирак рассматривает альтернативный путь.

Отметим, что два дня назад агентство Blomberg  писало, что нефтяное судно BP, вышедшее из Басры, кинуло якорь в водах Саудовской  Аравии из-за опасений задержания военнослужащими Ирана.


Опубликовано:10 Июль, 2019  15:23, ]]>Печать]]>
 
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