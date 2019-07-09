Арестованный за нардаранские события Абульфаз Буньядов выпущен на свободу

Абульфаз Буньядов, арестованный за события в Нардаране, выпущен на свободу.

Об этом сообщил его адвокат Фахраддин Мехдиев.

По словам адвоката, так как у содержавшегося в лечебном учреждении Пенитенциарной службы заключенного возникли серьезные проблемы со здоровьем, было совершено обращение в суд для освобождения его от отбытия оставшейся части срока.

Судья Низаминского районного суда Рауф Ахмедов рассмотрел обращение и принял решение освободить А.Буньядова раньше срока.

Отметим, что А.Буньядов был арестован 26 ноября 2015 года в ходе спецоперации в Нардаране. 11 июля 2018 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.