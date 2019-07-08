Трамп: США введут против Ирана новые санкции

В ближайшее время США введут против Ирана новые санкции.

Как передает Islam.az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Санкции скоро будут усилены в значительной степени", - написал он в своем твиттере, комментируя соглашение по иранской ядерной программе, которое, по мнению Трампа, нарушается уже давно.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (в Совместном всеобъемлющем плане действий).