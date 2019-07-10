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Пять иранских катеров пытались остановить британский танкер

Пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились пять катеров. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании "Монтроуз".

Его экипаж настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.

Телеканал подчеркивает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента.


Опубликовано:11 Июль, 2019  10:40, ]]>Печать]]>
 
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