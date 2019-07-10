Читатель спрашивает: Сколько раз следует омывать голову, правую и левую стороны при большом омовении – три или один?

При большом омовении сначала следует омыть голову и шею, затем правую, а после – левую сторону. При этом на теле не должно оставаться сухого места. Но никаких условий о количестве промывания нет. Каждый волен определять это сам в зависимости от условий, своего характера, количества воды, не допуская при этом расточительства. Большое омовение можно совершать и под душем, и поливая тело из посуды. Утверждения о том, что на голову, правую и левую сторону следует вылить всего лишь один объем посуды, не соответствует действительности. То же самое можно сказать и о трех объемах на каждую сторону. Во-первых, об этом нет никаких шариатских указаний, а во-вторых, как было уже отмечено, это может меняться в зависимости от ситуации.