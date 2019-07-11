Саудовская женщина получила три дня тюрьмы за оскорбление бывшего мужа

Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к трем дням тюремного заключения за то, что она отправляла бывшему мужу оскорбительные сообщения в Whatsapp, Snapchat и соцсетях.

Как передает РИА Новости, согласно приговору суда, женщина использовала нецензурную лексику в адрес мужчины, с которым развелась больше 5 лет назад.

Кроме того, суд усмотрел «расистский оттенок» сообщений, в которых женщина напоминала бывшему мужу о его происхождении.

Также в суде обязали осуждённую подписать документ, в котором она соглашается больше никогда не отправлять экс-супругу подобные сообщения.