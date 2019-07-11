В Туркмении солдатам запретили принимать душ

В казарме Минобороны Туркмении в центре Ашхабада солдатам запретили пользоваться душем, сообщает туркменская служба «Радио Свобода».

По словам источника издания, в казарме находятся 120 военнослужащих, которые лишены доступа к душу уже более месяца. Его закрыл капитан, утверждая, что солдаты не могут содержать душевые в чистоте.

Учитывая, что в Ашхабаде последние несколько недель стоит жара около +40, военнослужащие жалуются на неприятный запах и пытаются мыться в туалете, но за это подвергаются наказанию. «Капитан кричит на них, когда замечает, что солдаты моются в туалетах», — утверждает источник издания в казарме.