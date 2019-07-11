В результате взрыва в Сирии погибли 8 человек

В результате разрыва, установленного в автомобиле взрывного устройства в центре сирийского города Африн, погибли 8 гражданских лиц и ранены 35 мирных жителей.

Информацию распространил CNNTurk.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля в населенном пункте Тиренде на юге Африна. Взорвался занимавшийся перевозкой мазута автомобиль, в котором было установлено взрывное устройство.

Скорее всего, к взрыву причастны сирийское ответвление РПК/YPG и PYD.

Отметим, что в результате операции "Оливковая ветвь" Вооруженные силы Турции и Свободная сирийская армия расчистили от террористов город Африн и окрестные регионы.