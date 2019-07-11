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ЕС готовит санкции против Турции?

ЕC рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ у побережья Кипра.

Как передает İslam.az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект заявления Совета ЕС на уровне глав МИД. Документ будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС 15 июля в Брюсселе.

Помимо этого, Совет ЕС предложит сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год, а также призовет Европейский инвестиционный банк (ЕЦБ) пересмотреть свою деятельность в отношении этой страны. Как отмечает агентство, Евросоюз готов ввести и более жесткие санкции в отношении страны, если не прекратятся геологоразведочные работы.


Опубликовано:11 Июль, 2019  13:41, ]]>Печать]]>
 
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