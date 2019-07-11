Cимпозиум "Исламская цивилизация на Кавказе" проходит в Баку

Второй международный симпозиум "Исламская цивилизация на Кавказе" проходит в Баку.

11 июля в Баку проходит II Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе», организованный Азербайджанским институтом теологии, Центром иccледования истории, искусства и культуры ислама, и Институтом востоковедения имени академика З.Буньядова Национальной Академии наук Азербайджана.

Cначала участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой о религиозно-исторических памятниках Азербайджана.

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заведующий отделом межнациональных отношений, вопросов мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Этибар Наджафов зачитал послание Президента Ильхама Алиева к участникам II Международного симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе».

Открывший мероприятие вступительной речью ректор АИT, доктор философии по теологии Джейхун Мамедов коснулся важной роли ислама в жизни народов Кавказа, а также вклада кавказских ученых и мыслителей в исламскую цивилизацию.

Подчеркнув неповторимую роль исследований кавказских, в частности азербайджанских ученых в развитии исламской цивилизации, Д.Мамедов рассказал о знаменитых исламских ученых.

Подчеркнув, что ксенофобия в период глобализации является серьезной угрозой развитию диалога между культурами и религиями, генеральный директор Центра исследования истории, искусства и культуры ислама Халит Эрен отметил, что эта тенденция нарушения мира и стабильности на планете поддерживается радикальными, террористическими силами. Для предотвращения этой угрозы важное значение имеют усиление толерантности, расширение диалога и сотрудничества. Необходимо подчеркнуть особую роль Азербайджана в этом.

Депутат Милли Меджлиса, директор Института востоковедения имени академика З.Буньядова НАНА, академик Говхар Бахшалиева назвала проведение в Баку II Международного симпозиума «Исламская цивилизация на Кавказе» знаменательным событием. Она отметила, что исламская религия пустила глубокие корни в Азербайджане со времени распространения, оказала определенное влияние на поведение, мышление, нравственность и культуру людей.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы особо подчеркнул ценный вклад исламской цивилизации в историю народов Кавказа. Он отметил, что большинство народов этого региона исповедуют ислам. Ислам даровал народам Кавказа счастье, развитие, исламские ценности. Исламские религиозно-духовные ценности играют важную роль в жизни народов Кавказа.

Гости посчитали актуальным проведение симпозиума, выразили признательность организаторам.

На мероприятии был показан ознакомительный ролик Азербайджанского института теологии, участники международного симпозиума сфотографировались на память.

На двухдневном симпозиуме планируются выступления ученых, исследователей и экспертов в сфере исламской цивилизации из Турции, России, Грузии, Ирана, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, США, Германии, Австралии, Египта, Саудовской Аравии.

Напомним, что на основании Распроряжения великого лидера Гейдара Алиева от 22 февраля 1998 года I Международный симпозиум «Исламская цивилизация на Кавказе» прошел 9-11 декабря того же года в Баку.

На панельных заседаниях нынешнего симпозиума «Влияние исламской культуры на религиозную и культурно-общественную жизнь на Кавказе», «Развитие исламских наук на Кавказе», «Исламская архитектура, искусство и литература на Кавказе», «Роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении традиций толерантности и мультикультурализма в Азербайджане», «Распространение ислама на Кавказе», «Мультикультурализм на Кавказе», «Исламская цивилизация на Кавказе как сфера исследования и обучения: методологические вопросы, исторические источники, документы и артефакты, академическое сотрудничество по теме», «Роль мечетей, медресе и ханагяхов в религиозном образовании на Кавказе», «Исламская политика царской России на Кавказе», «Роль кавказских ученых в развитии в исламском мире точных, естественных и гуманитарных наук» ожидаются выступления по темам.