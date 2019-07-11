Исполняется 24 года со дня геноцида мусульман в Сребренице

Сегодня в боснийской Сребренице походят траурные мероприятия по случаю 24-летней годовщины массового убийства мусульман, жертвами которых стали более восьми тысяч человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на Islam-today, в связи с траурной датой с совместным заявлением выступили глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан, которые призвали «положить конец безнаказанности и преодолеть наследие прошлого». «Наши сердца и мысли обращены к жертвам и всем, чьи жизни пострадали от этих трагических событий. Наш общий долг - всегда помнить Сребреницу, один из самых мрачных моментов человечества в современной европейской истории», - отмечается, в частности, в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Напомним, как установил международный трибунал по Югославии, в июле 1995 года армией боснийских сербов в «сребреницком анклаве» было убито около восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как геноцид. В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В 2010 году эту резню осудил и парламент Сербии, который, тем не менее, отказался признавать её геноцидом.