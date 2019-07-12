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Молодежь стран ОИС выступила за создание исламского парламента

Молодежь мусульманских стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступила за создание молодежного исламского парламента. Как передает İslam.az со ссылкой на  Sputnik, об этом говорится в резолюции, принятой по итогам саммита молодежи исламских стран в Катаре.

Участники саммита из разных мусульманских стран, входящие в ОИС отметили, что страны должны гарантировать участие женщин и молодежи в национальных политических процессах. Они призвали провести молодежный саммит по борьбе с религиозным экстремизмом.

Кроме того, молодые представители исламского мира высказались в итоговом документе за улучшение управленческой системы в мусульманских странах и принятие дорожной карты против коррупции в исламском мире.


Опубликовано:12 Июль, 2019  10:42, ]]>Печать]]>
 
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