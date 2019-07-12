Молодежь стран ОИС выступила за создание исламского парламента

Молодежь мусульманских стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступила за создание молодежного исламского парламента. Как передает İslam.az со ссылкой на Sputnik, об этом говорится в резолюции, принятой по итогам саммита молодежи исламских стран в Катаре.

Участники саммита из разных мусульманских стран, входящие в ОИС отметили, что страны должны гарантировать участие женщин и молодежи в национальных политических процессах. Они призвали провести молодежный саммит по борьбе с религиозным экстремизмом.

Кроме того, молодые представители исламского мира высказались в итоговом документе за улучшение управленческой системы в мусульманских странах и принятие дорожной карты против коррупции в исламском мире.