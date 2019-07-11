Читатель спрашивает: Как следует поступить, если человек выполнит намаз магриб в 4 руката, а после поймет это?

Следует отметить, что выполнять намаз рассеянным не одобряется. Если по какой-либо причине в намазе допущены определенные ошибки, то это можно исправить предусмотренными шариатом способами (саджда ошибки, намаз предосторожности и т.д.). Но в некоторых случаях допущенная ошибка аннулирует намаз. Один из таких случаев – увеличение или уменьшение количества рукатов. И не имеет значения, поймет это человек, еще выполняя намаз, или же уже после намаза. В любом случае, намаз, в котором количество рукатов изменено, следует выполнить заново.