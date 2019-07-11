Россия начала поставки С-400 в Турцию

В Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило Минобороны страны.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - уточняется в релизе.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США. Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей - после Белоруссии и Китая - страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.