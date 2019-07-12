Читатель спрашивает: Обязательно ли должны присутствовать мужчина и женщина при заключении брака (кябина)?

Участие мужчины и женщины при заключении брака (кябина) не обязательно. Действителен брак, заключенный и без их участия. Но с условием, чтобы мужчина и женщина были с этим согласны. Если по какой-либо причине мужчина и женщина не могут принять участие в заключении брака, они могут для этого кого-то уполномочить. Мужчина определяет представителя сам, а для девушки может выбрать ее опекун (отец или дед). Обычно, если мужчина и женщина не принимают участия в церемонии заключения брака, ахунд по телефону получает их согласие, устанавливает сумму мехрийе, а затем заключает брак.