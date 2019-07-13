Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против Турции

Группа сенаторов США призвала президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.

"Мы призываем президента Трампа полностью ввести санкции, как того требует закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Кроме того, наряду с тем, что поставка (Турции) F-35 приостановлена на неопределенное время, мы призываем министерство обороны прекратить участие Турции в программе F-35", - говорится в обращении сенаторов.

Подписи под документом поставили глава комитета по вооруженным силам республиканец Джим Инхоф, старший демократ комитета Джек Рид, глава комитета по международным делам республиканец Джим Риш и старший демократ этого комитета Боб Менендес.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.