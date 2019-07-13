ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум

Движение ХАМАС предоставило Израилю недельный срок для выполнения соглашений о прекращении огня и снятия блокады Газы.

Об этом сообщил член политического офиса движения ХАМАС Фетхи Хамад.

Хамад подчеркнул: "Если враг не снимет блокаду и не выполнит соглашение по перемирию, у нас есть много вариантов".

Он добавил: "Наше терпение подходит к концу. Если не прекратится оккупция, все закончится разрушительным взрывом, последствия которого охватят не только Газу, Западный берег реки Иордан, но и весь регион".