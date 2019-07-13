Турция начала антитеррористическую операцию на севере Ирака

Турция объявила о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Министерство обороны.

«На севере Ирака 12 июля в 22:00 наши отряды спецназа начали новую операцию «Лапа-2» при поддержке артиллерии и ВВС», — приводит агентство сообщение оборонного ведомства.

Ранее вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в беседе с газетой «Известия» рассказал, где могут быть размещены российские ЗРК С-400, приобретённые Анкарой, передает Islam.az.