В Афганистане убит военнослужащий США.

Oб этом сообщил представитель командования военным контингентом НАТО в Афганистане.

Сообщается, что командование не может предоставить более подробную информации об убийстве военнослужащего, но после консультаций с Министерством обороны СЩА, имя убитого военнослужащего будет объявлено в течение 24 часов.

До настоящего время ни одна из группировок на территории Афганистана не взяла на себя ответственность за убийство содата.

Напомним, что это уже десятый по счету убитый военнослужащий США в Афганистане с начала 2019 года.