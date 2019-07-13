Читатель спрашивает: Нарушится ли большое омовение мужчины, если он совершит его после полового акта, а после у него выделится жидкость?

Согласно шариату, после полового акта обязательно следует совершить большое омовение, чтобы выполнить намаз. Иногда остатки спермы остаются в половом органе, и при движении постепенно выходят наружу. Если это произойдет после большого омовения джанабат, то большое омовение нарушится, и следует обновить его. Чтобы предотвратить подобное, рекомендуется после полового акта совершить мочеиспускание. Затем совершается истибра, которое выводит наружу и остатки мочи. Таким образом, если после полового акта человек совершит мочеиспускание, истибра, а уже после – большое омовение, то любая жидкость, вытекшая из него будет считаться чистой и не нарушит большое омовение.