В Сирии подорвали российский патруль

В Сирии произошел взрыв на пути следования патруля, состоящего из российских военнослужащих.
Как передает Islam.az, взрыв произошел в провинции Дара на дороге Бусраш-Шам.
Взрыв произошел, когда бомба, установленная у дороги, была приведена в действие дистанционо. Российские военные полицейские получили ранения.
Также пострадали два местных жителя.
Отметим, что после освобождения Дары это первый теракт, осуществленный в отношение российского контингента.
Ни одна из группировок еще не взяла на себя ответственность за взрыв.