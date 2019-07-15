В Сирии подорвали российский патруль

В Сирии произошел взрыв на пути следования патруля, состоящего из российских военнослужащих.

Как передает Islam.az, взрыв произошел в провинции Дара на дороге Бусраш-Шам.

Взрыв произошел, когда бомба, установленная у дороги, была приведена в действие дистанционо. Российские военные полицейские получили ранения.

Также пострадали два местных жителя.

Отметим, что после освобождения Дары это первый теракт, осуществленный в отношение российского контингента.

Ни одна из группировок еще не взяла на себя ответственность за взрыв.