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Новости » Точка зрения

Религиозную ситуацию в Азербайджане обсудят в Вашингтоне

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы отбыл в США.

Делегация во главе с председателем Госкомитета примет участие во 2-й министерской конференции по развитию свободы вероисповедания, которая состоится в Вашингтоне 16-18 июля.

В рамках конференции планируется организовать круглый стол "Азербайджан - модель религиозной толерантности". Представители из более чем 100 стран и свыше 10 международных организаций, правительственные чиновники, министры, представители гражданского общества, видные религиозные деятели и лидеры примут участие в работе конференции, где будет присутствовать глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Визит делегации завершится 21 июля.

Отметим, что Азербайджан впервые участвует в данной конференции.


Опубликовано:15 Июль, 2019  13:27, ]]>Печать]]>
 
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