Иранской делегации запретили гулять по Нью-Йорку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится в Нью-Йорке, чтобы принять участие в работе Организации Объединенных Наций. Госдепартамент США, как требуют соглашения с ООН, выдал иранским дипломатам американскую визу.

По словам госсекретаря Майкла Помпео, передвижения иранцев по городу существенно ограничены. Им разрешено перемещаться только между штаб-квартирой ООН, иранской миссией при ООН и резиденцией ее руководителя - в общей сложности шесть кварталов, передает NEWSru.co.il.

"Американские дипломаты не могут свободно гулять по Тегерану. Нет никаких оснований, чтобы иранские дипломаты свободно гуляли по Нью-Йорку. Мы гарантируем господину Зарифу и его сопровождающим то, что обязаны согласно соглашению с ООН – и ничего сверх того", - заявил Помпео.