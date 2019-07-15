В России ликвидировали ячейку ИГИЛ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячейки террористической группировки "Исламское государство" в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских, сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"ФСБ РФ на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, в состав которой входили три гражданина РФ. Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года "ростовской" террористической ячейки. Сообщается, что главарь группы при попытке остановить его автомобиль у хутора Глинки открыл стрельбу из автомата по правоохранителям, от ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.

Согласно релизу, в дальнейшем были задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

Следственными органами возбуждено и расследуется дело статьям "приготовление к террористическому акту", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов"" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору".