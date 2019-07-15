Читатель спрашивает: В каком случае и при каких ситуациях следует указывать на допущенные ошибки человека?

Одним из важных требований Ислама является приглашение к благому и запрет предосудительного. Каждый мусульманин, в пределах своих возможностей, должен вести борьбу с грехами, увещевать заблудших, пропагандировать добрые дела. Но и для этого есть некоторые условия. Во-первых, увещевают лишь в случае, если это будет действенно. Если человек знает, что его увещевание не принесёт плоды, а, наоборот, противная сторона ещё более погрязнет в своем заблуждении, то не обязан этого делать. Во-вторых, увещевание не должно представлять опасность для самого человека. Если противная сторона окажет давление на человека, то в таком случае увещевать не обязательно. Следует или промолчать, или же вести борьбу иными, более безопасными методами. При увещевании нельзя допускать унижения противной стороны, поэтому лучше сообщать об ошибках с глазу на глаз и мягкой форме.