Хуситы нанесли авиаудары по стратегическому штабу в Саудовской Аравии

Хуситы и их союзник, армия Йемена, обстреляли военно-воздушный штаб в городе Хамис-Мушайт в Саудовской Аравии.

Oб этом сообщает телеканал хуситов Аль-Масира.

Представитель армии Йемена, бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что беспилотниками "Гасиф К2" был обстрелян военно-воздушный штаб и военный арсенал в городе Хамис-Мушайт.

При обстреле произошли взрывы в аэропорту, где находился штаб.

В свою очередь, военный источник в Саудовской Аравии подтвердил атаку, но не сообщил информацию, касающуюся взрывов в штабе.

Два месяца назад хуситы заявляли, что планируют бомбардировку более 300 стратегических объектов в ОАЭ и Саудовской Аравии.