Один из лидеров «Хизб ут-Тахрир» задержан в Киргизии

В Киргизии задержан один из лидеров террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел республики сообщает РИА Новости, подозреваемый курировал деятельность террористов в нескольких регионах страны.

«Службой по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Киргизии был задержан активный лидер радикально-экстремисткой организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» по Джалал-Абадской, Чуйской области и городу Бишкеку 41-летний М.М.», - отмечается, в частности, в заявлении МВД.

Задержанный более полугода находился в розыске за хранение и распространение экстремистской литературы. Во время задержания он оказал активное физическое сопротивление.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него большое количество литературы и электронных носителей с материалами организации.

По данным следствия, задержанный активно занимался вербовкой, а также систематически посещал собрания лидеров экстремистского подполья, где обсуждались дальнейшие планы по распространению экстремистской идеологии на территории республики.