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Завтра произойдет лунное затмение, но...

Завтра, 17 июля, произойдет второе в этом году лунное затмение (частичное).

Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сказал заместитель директора Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси по научной работе, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, затмение начнется в 00:03, достигнет своей максимальной фазы в 01:31 и завершится в 02:59.

Лунное затмение на территории Азербайджана нелья будет наблюдать. Это природное явление можно будет увидеть в Южной Америке, Европе, Африке, Азии, Австралии и России.

Напомним, что первое в этом году лунное затмение произошло 21 января.


Опубликовано:16 Июль, 2019  14:58, ]]>Печать]]>
 
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