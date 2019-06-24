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Имам Садиг (а): "В Судный день Аллах приведет людей на Страшный суд согласно их намерениям".
(аль-Махасин, т.1, стр.409, хадис 929).
Имам Садиг (а) о Судном дне
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