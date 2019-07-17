Азербайджанцу вынесли приговор за финансирование ИГИЛ

Северо-Кавказский окружной военный суд России вынес приговор уроженцу Азербайджана Эрику Шабанову, признав его виновным в финансировании ИГИЛ.

Как передает İslam.az со ссылкой на «Кавказский узел», суд приговорил Э.Шабанова к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ.

Дело рассматривалось с конца марта. Подробности в суде не привели.

Отметим, что Э.Шабанов проживал в столице Дагестана Махачкале. По данным следствия, в 2016 году он перевел 30 тысяч рублей (около 810 манатов - ред.) членам ИГИЛ.