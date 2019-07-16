Читатель спрашивает: Правда ли, что для разрушения колдовства и чар на них следует вылить мочу и осквернить?

Во-первых, мнения о действенности чар и колдовства различны. Некоторые считают их действительно существующими, а некоторые считают это предрассудками. Но в любом случае заниматься этим – грех. Утверждения о том, что для противодействия чарам и колдовству их следуют осквернить, в корне ошибочны. Нельзя одним грехом искоренить другой грех, одной скверной – другую. Моча в шариате считается скверной, и куда бы она ни попала, - это место следует очистить. Если какое-либо письмо, предположительно считается колдовством, или на это не следует обращать внимания, или от козней сатаны следует искать прибежище у Аллаха, или закопать это в землю в нелюдном месте, или же выбросит в реку или море.