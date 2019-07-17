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Новости » Точка зрения

Сегодня день рождения Шаха Исмаила Хатаи

Сегодня день рождения Шаха Исмаила Хатаи.

Шах Исмаил родился 17 июля 1487-го года в Ардебиле. Он из рода Шейха Сафиаддина, его отец – Шейх Гейдар, мать – Халима, дочь правителя Аггоюнлу Узун Гасана. Шах Исмаил считается основателем первого Азербайджанского государства.

Азербайджанский язык был впервые использован в качестве государственного языка именно в годы правления Шаха Исмаила Хатаи.

При нем государство Сефевидов превратилось в одну из могущественных держав Ближнего Востока. Площадь этого государства составляла 2 миллиона 800 тысяч километров.

Шах Исмаил также считается классиком азербайджанской поэзии. Он писал свои произведения под псевдонимом «Хатаи».


Опубликовано:17 Июль, 2019  13:16, ]]>Печать]]>
 
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