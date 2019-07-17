В Сирии взорвался автомобиль, погибли четверо военных

Военный автомобиль взорвался в сирийской провинции Дераа на юге Сирии, погибли четверо сирийских военных, еще 14 ранены.

Как передает Islam.az, об этом РИА "Новости" сообщил источник в полиции провинции.

По его словам, террористы установили взрывное устройство в автомобиле, перевозившем военных от дома к военным пунктам.

В свою очередь местные СМИ сообщают о мощном взрыве, который был слышен в городе Дераа. В частности, отмечается, что военный автомобиль "был атакован террористами на трассе, ведущей к деревне Ядуда" на западе от Дераа.