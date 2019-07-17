В Иракском Курдистане убили турецких дипломатов

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Трое турецких дипломатов, в том числе заместитель генерального консула, погибли при нападении в Эрбиле (Иракский Курдистан), сообщает телеканал Sky News Arabia.
По его информации, нападавшие открыли огонь по дипломатам в одном из ресторанов Эрбиля.
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