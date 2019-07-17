Пентагон заподозрили в использовании боевых клещей

Палата представителей Конгресса США инициировала расследование по поводу того, использовал ли Пентагон клещей и других насекомых в качестве биологического оружия. Об этом сообщает CNN.

Запрос на имя генерального инспектора Пентагона предложил отправить представитель штата Нью-Джерси, республиканец Крис Смит. По его словам, он прочел несколько книг и статей, в которых говорилось, что американские военные вкладывали значительные усилия в подобные исследования. Они якобы проводились на секретных объектах в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Палата представителей призвала Пентагон обнародовать данные о том, проводились ли эксперименты с насекомыми в период между 1950 и 1975 годами. «Если это действительно происходило, то каковы были параметры программы? Кто был ее заказчиком?» — приводит телеканал слова Смита.

Смит считает, что предполагаемые эксперименты стали причиной распространения в США болезни Лайма — клещевого бореллиоза. С 2016 по 2017 годы число американцев, заразившихся этим заболеванием, выросло на 17 процентов — до 42 тысяч человек в год.