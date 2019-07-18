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Турция заявила о несправедливости решения США по F-35

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на российские СМИ, соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Турции.

В турецком МИД заявили, что этот "односторонний шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований".

"Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнёров программы F-35, исключена из неё", - отметили в ведомстве.

В сообщении подчёркивается, что утверждение об угрозе F-35 со стороны С-400 безосновательно, а также отмечается, что "оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему".


Опубликовано:18 Июль, 2019  10:14, ]]>Печать]]>
 
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