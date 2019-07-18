Сторонники "Талибан" убили афганского генерала

Генерал национальной армии Афганистана убит солдатами, оказавшимися сторонниками радикального движения "Талибан".

Как передаёт Islam.az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал TOLONews со ссылкой на министерство обороны.

Представитель военного ведомства сообщил, что генерал Абдул Мубин Муджтаба командовал полком в провинции Газни. Он был убит во время инспекции блокпоста на автомагистрали между провинциями Газни и Кандагар.

В нападении участвовали двое солдат, связанных с талибами, один из них был убит, другой ранен.