Читатель спрашивает: Какую молитву полезно читать для решения какой-либо трудной проблемы?

Для решения трудных проблем и обращения к Аллаху существуют множество различных молитв и деяний. Они приведены в соответствующих книгах молитв, желающие могут прочитать и их. Вообще же, для претворения в жизнь желания, полезно с этим намерением выполнить намаз в 2 руката, прочитать аятуль-кюрси во время гунута или после намаза, читать суру «Гадр», посылать многочисленные салаваты Пророку (с) и его пречистому семейству. Также рекомендуется произносить некоторые имена Аллаха, например, «йа Фаттах», «йа Мугийс», «йа Кярим», совершать тасбихат Фатимейи-Захры (а). Также может быть полезным давать милостыню, помогать нуждающимся и соблюдать пост.