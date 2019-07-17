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Как торговец из Сумгаита отправился воевать против Асада

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу 42-летнего жителя Баку Ровшана Рагимова и 37-летнего жителя Сумгаита Мехмана Гараева, обвиняемых в участии в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

Согласно материалам следствия, подсудимые в 2013 году принимали участие в боевых действиях в составе группировок «Джебхат ан-Нусра» (сирийское крыло «Аль-Каиды») и «Джунд аш-Шам». В феврале 2019 года оба были задержаны в Азербайджане и решением суда к ним была применена мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отец трех детей Мехман Гараев - выпускник Сумгаитского педагогического университета. До того, как отправиться в Сирию, он занимался бизнесом – торговал в ТЦ Karvan. Армейский товарищ Рамин познакомил Мехмана с исповедающими салафизм сумгаитцами Агилем Гаджиевым по прозвищу «Талыш Агиль», который называл себя «эмиром сумгаитского джамаата», Джейхуном, Мубаризом и другими. Эта группа людей называла себя «Джамаатом Мамеда». Они часто собирались в различных чайханах и кафе города. Темой их разговора был в основном джихад. Проникшись этой идеей, несколько молодых членов «Джамаата Мамеда» отправились воевать в Сирию. Однако Мехман Гараев из-за возникших в группе разногласий покинул ее и поехал в Сирию самостоятельно.

Выступивший на суде Гараев признался, что решил воевать в Сирии после того, как посмотрел в интернете несколько видеороликов. Он выяснил, что из турецкой провинции Газиантеп можно перебраться в Сирию. Сначала Гараев на автобусе отправился из Азербайджана в Турцию. В Газиантепе его вместе с еще одним жителем Сумгаита, «Абдул Алимом», контрабандисты переправили в Сирию. Там он познакомился с «Абу Яхья» - главарем группировки, состоящей из азербайджанцев, который забрал Мехмана в свой лагерь.

«Джамаат Абу Яхьи состоял из 20-25 человек. Всем там давали прозвища. У меня их было два – «Абу Руггия» и «Талут». Первое произошло от имени моей дочери, а второе связано с человеком, который, как говорится в Коране, был ниспослан для исправления евреев», - заявил обвиняемый.

В лагере «Абу Яхьи» Мехман Гараев провел два месяца, а затем присоединился к отряду Агиля Гаджиева из «Сумгаитского джамата», который возглавлял «Джунд аш-Шам» и называл себя «Абу Мухаммедом». В ноябре 2013 года Мехман Гараев покинул этот отряд и вернулся в Турцию, где проработал несколько месяцев. В 2014 году Мехман Гараев вернулся в Азербайджан.

На следствии Мехман Гараев заявил, что не признает никаких других законов, кроме законов Аллаха, и является сторонником создания исламского государства. Однако, по его словам, если участие в джихаде в Сирии считается преступлением, то он готов понести за это наказание. При этом Гараев уверял, что не принимал участия в боях и никого не убивал.

Второй обвиняемый - Ровшан Рагимов, известный по религиозному прозвищу «Махмуд», не впервые предстал перед судом – до этого он четыре раз отбывал сроки заключения за различные преступления, в том числе и за торговлю наркотиками. На суде он объявил, что уже 20 лет совершает намаз и другие религиозные предписания.

«В армии я не служил, так что пользоваться оружием и боеприпасами не умею. Мехмана Гараева не знаю. В 2013 году я ездил в Турцию на заработки. Работал там в одном маленьком цеху. Всегда хотел помогать людям. Меня много раз арестовывали, но я искал правильный путь и так пришел к вере», - сказал Ровшан Рагимов.

Тем не менее при обыске в доме Ровшана Рагимова были обнаружены винтовка, бинокль, рация, газовые баллоны и боеприпасы. На что Рагимов заявил, что он заядлый охотник и купил оружие в охотничьем магазине.

Затем в качестве свидетеля дал показания Азим Абдуллаев, уголовное дело в отношении которого в данное время также рассматривает Бакинский суд по тяжким преступлениям. Он заявил, что знает «Абу Руггия» и «Махмуда» и познакомился с ними во время сборищ участников «Сумгаитского джамаата».

По словам А.Абдуллаева, «Сумгаитский джамаат» насчитывал 170 человек. Все они в дальнейшем отправились в Турцию, откуда перешли в Сирию и присоединились к группировке «Джунд аш-Шам».

Как утверждал свидетель, каждый прибывший получал оружие и проходил военную подготовку. В 2014 году в расположение их группировки явились представители «Джебхат ан-Нусры» и предложили вместе вести джихад. Однако глава и члены «Джунд аш-Шам» отвергли это предложение.

Однако через некоторое время в их лагерь вновь прибыли посланники «Джебхат ан-Нусры» и, обезоружив, арестовали всех, кто там находился. После десяти дней заключения А.Абдуллаева, М.Гараева и еще несколько человек посадили в автобус и привезли на границу с Турцией. Пробыв в Турции несколько дней, они вернулись в Азербайджан.

Признать себя виновными по предъявленным им обвинениям подсудимые отказались. Как и другие, вернувшиеся из Сирии, они отрицают участие в боевых действиях, террористических актах, казнях и других преступлениях, уверяя, что ничем значительным в составе незаконных вооруженных формирований не занимались, а были всего лишь охранниками или поварами.

Процесс по делу продолжается.

Источник: haqqin.az


Опубликовано:18 Июль, 2019  13:03, ]]>Печать]]>
 
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